«Турбувалася про тварину». Блогерка зі США пояснила, чому забрала дитинча вомбата у матері
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Американська блогерка Сем Джонс, поведінка якої з дитинчам вомбата в Австралії викликала обурення громадськості, вибачилася за інцидент і написала, що лише хотіла забрати малечу подалі від дороги, а не від його матері.
Про це вона написала в Instagram.
Сем Джонс відпочивала в Австралії та одного дня опублікувала відео, на якому видно, як вона спіймала дитинча вомбата, коли воно гуляло з матірʼю. На кадрах видно, як Джонс біжить до машини з маленькими вомбатом у руках, при цьому дитинча шипить і намагається вирватися. Мати тварини біжить за блогеркою, але та продовжує ховатися від неї і не відпускає дитинча на землю.
Після цього Сем Джонс залишила країну, а міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк заявив, що імміграційна влада перевіряє, чи не порушила вона умови візи.
У дописі в Instagram блогерка стверджує, що їй погрожували вбивством тисячі людей, і ставить під сумнів таку критику на свою адресу в країні, уряд якої «дозволяє забій вомбатів».
Джонс зазначила, що була «надзвичайно стурбована», коли побачила вомбатів на дорозі, і зупинилася, щоб переконатися, що їх не збила машина. Дитинча, за її словами, не рухалося, тому вона подумала, що воно поранене, і підняла на руки.
«Я бігла не для того, щоб відірвати дитинча від матері, а від страху, щоб вона на мене напала», — написала жінка.
І наполягала на тому, що інцидент не був просто сфабрикований для контенту.
- В Австралії є три види вомбатів, два з яких перебувають під загрозою зникнення. Експерти кажуть, що дитинча, яке спіймала блогерка, — це звичайний вомбат, також відомий як голоносий вомбат, якому не загрожує зникнення. Однак дитинчата вомбатів мають міцний звʼязок зі своїми матерями, і будь-яка розлука може бути тривожною та шкідливою.