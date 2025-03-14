США через зростання цін на яйця звернулися по допомогу до Данії — їй належить Гренландія, яку Трамп погрожує анексувати

Новини

США звернулися до Данії та інших європейських країн із запитанням про те, чи можуть вони експортувати курячі яйця на американський ринок, оскільки США стикаються із стрімким зростанням цін на цей продукт.

Про це повідомила галузева асоціація північних країн, передає Reuters.

Відповідний запит надіслало Міністерство сільського господарства США. Згідно з листом, з яким ознайомилося агентство Reuters, показав, США наприкінці лютого надіслали офіційні запити до країн-виробників яєць з проханням надати інформацію про їхню спроможність і готовність експортувати яйця на американський ринок.

«Ми все ще чекаємо на подальші вказівки від Вашингтона щодо наступних кроків, але чи є у вас оцінка кількості яєць, які можуть бути поставлені до США (за умови, що вони відповідають усім вимогам імпорту)», — йдеться у повторному листі до Данської яєчної асоціації, надісланому на початку березня.

Данська яєчна асоціація заявила, що розгляне це питання, але в Європі немає надлишку яєць.

«У глобальному масштабі існує дефіцит яєць скрізь, тому що споживання зростає, і багато людей постраждали від пташиного грипу», — додали в асоціації.

Запит до Данії відбувається на фоні тривалої риторики президента США Дональда Трампа про приєднання Гренландії, яка входить до складу Данії. Ще у грудні 2024 року він заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США.

А 13 березня на запитання журналістів щодо того, яке його «бачення щодо потенційної анексії Гренландії», Трамп відповів, що це станеться.