Андрій Білоус, якого звинувачують у домаганнях, повернувся на посаду директора Молодого театру

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Театрального режисера Андрія Білоуса, якого раніше звинуватили у домаганнях, відновили на посаді директора — художнього керівника Молодого театру.

Про це «Українській правді» розповіли працівники Молодого театру, а сам Білоус підтвердив в коментарі hromadske.

За словами працівників, відновлення Білоуса на посаді сталось на зборах трупи. До працівників театру звернувся директор Департаменту культури Київської міськради Сергій Анжияк.

«Він сказав нам, що є висновки комісії, зачитав їх. У цих висновках комісія радить відсторонити його, але вони не бачать законних підстав це зробити», — розповіла балетмейстерка-постановниця Ніна Змерзла.

Працівниця також додала, що зібрання тривало лише 15 хвилин, після чого присутні просто покинули залу.

«Ми перепитали, чи справді він повертається. Тобто до нас прийшли сказати, що не дивлячись на всі заяви, на комісію, на наші розмови з комісією, повертається. Нам відповіли, що так», — розповідає вона.

Сам Білоус в коментарі журналістам каже, що станом на 14 березня у Департаменту культури КМДА немає правових підстав для відсторонення або звільнення його з посади.

Журналісти hromadske також отримали документ з департаменту, який підтверджує, що керівника Молодого театру відсторонили до 13 березня за його власною заявою.

Що відбувається в університеті ім. Карпенка-Карого і Молодому театрі

Наприкінці січня одна зі студенток університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік звинуватила викладача Андрія Білоуса в домаганнях. Спочатку вона 21 січня опублікувала анонімне відео зі звинуваченнями, а за кілька днів розкрила свою особистість.

За її словами, Білоус надсилав їй інтимні фото інших студенток і просив надсилати подібні, «мотивуючи це тим, що це вже всі зробили».

Згодом схожими історіями почали ділитися й інші студенти режисера. Актор і випускник університету Валерій Філіпенко, який одним з перших почав поширювати відео з розповіддю Сапожнік, зазначив, що про це давно вже відомо в «театральній бульбашці», але всі мовчали. Він закликав поширювати анонімну форму, яку можуть заповнити всі постраждалі від дій Білоуса.

Університет ім. Карпенка-Карого 23 січня повідомив, що звернувся із заявою до поліції, щоб правоохоронці «перевірили розповсюджену інформацію та надали їй правову оцінку». 27 січня стало відомо, що Білоуса відсторонили від роботи в університеті.

10 лютого в поліції повідомили, що проти Білоуса почали розслідування за статтею про сексуальне насильство. Того ж дня в КМДА заявили, що відсторонять його від посади в Молодому театрі.

Сам Андрій Білоус у коментарі «Радіо Свобода» відкидав звинувачення і наголосив, що відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджується з тим, що «рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах».