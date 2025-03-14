Після перерахунку голосів до парламенту Болгарії пройшла проросійська партія

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Конституційний суд Болгарії визнав неправомірним обрання до парламенту 16 депутатів після часткового перерахунку голосів на виборах у жовтні 2024 року. Вони втратили мандати, натомість проросійська та євроскептична партія «Велич» пройшла до парламенту.

Про це пише Reuters.

Суд розглянув результати виборів за скаргою партії «Велич», яка не підтримує допомогу Україні. У жовтні вона не подолала 4-відсотковий барʼєр для проходження до парламенту — їй забракло кількох голосів.

Однак після перерахунку голосів «Велич» отримала 10 місць у парламенті. Інші шість місць розподілили між чотирма невеликими партіями.

Крихка правляча коаліція на чолі з правоцентристською партією «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ) втратила пʼять місць, але втримала мінімальну більшість — 121 місце у 240-місному парламенті.

Конституційний суд відхилив заклики до повного перерахунку голосів. Утім, частковий перерахунок голосів на сотнях виборчих дільниць додав ще більшої невизначеності на нестабільній політичній сцені Болгарії, де протягом багатьох років розрізнені партії не можуть отримати більшість або сформувати стабільну коаліцію.

Політична криза в Болгарії

У Болгарії триває політична криза. Політичні фракції не можуть створити стабільну керівну коаліцію. Усе почалося у 2020 році, коли протести проти хабарництва допомогли розірвати обʼєднання на чолі з правоцентристською партією «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ). Болгарія проводила парламентські вибори у квітні, липні та листопаді 2021 року, а також у 2022, 2023 і 2024 роках.

На початку червня 2023 року дві найбільші групи болгарського парламенту — «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» і «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» — уклали договір із «Союзом демократичних сил». Тодішній премʼєр Ніколай Денков і віцепрем’єрка Марія Габріель мали ротаційно обіймати посади премʼєр-міністра і віцепремʼєр-міністра протягом девʼяти місяців.

У березні 2024 року Денков та його уряд пішли у відставку. Однак Габріель зняла свою кандидатуру на посаду премʼєра після тривалих переговорів між ГЄРБ і альянсом «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія». Габріель пояснила свої дії «скоординованою відмовою» 11 міністрів брати участь у запропонованому нею уряді та «відсутністю згоди на подальших переговорах». За цей час у країні відбулось сім дострокових виборів.

Новий уряд схвалили не одразу — лише в січні 2025 року. Існувала загроза восьмих дострокових виборів за останні чотири роки.