Reuters: США готові відновити для України поставку високоточних бомб GLSDB

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США готові відновити поставки в Україну високоточних бомб великої дальності GLSDB, після того як їх модернізували для більш ефективного протистояння російським РЕБ.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Повторне використання GLSDB на полі бою може відбутися вже найближчими днями, оскільки запаси цієї зброї вже є в Європі. Востаннє українські військові застосовували її кілька місяців тому.



За останні тижні провели 19 випробувальних запусків GLSDB, щоб оцінити ефективність модернізації. Деякі зміни стосувалися зміцнення внутрішніх зв’язків у зброї, щоб зробити її більш стійкою.

Reuters зазначає, що GLSDB надійдуть в Україну на тлі повідомлень Associated Press про те, що запаси ракет ATACMS, які мають аналогічну дальність, в України закінчились. AP посилалося на українського та американського чиновників. Останній сказав, що США надали Україні менш ніж 40 ракет ATACMS — їхній запас українські бійці вичерпали ще в січні цього року.







Що відомо про GLSDB

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — це дослівно бомба малого діаметра, яку запускають з наземних установок. Ця зброя є гібридом авіабомби та некерованої ракети M26.

GLSDB — спільна розробка американської компанії Boeing і шведського концерну SAAB. Виробники взяли американську високоточну авіабомбу GBU-39 і додали до неї ракетний двигун від старих снарядів M26 до західних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M270 і HIMARS.

Це дозволило запускати авіабомби з наземних установок. Якщо зазвичай снаряди з РСЗВ летять за балістичною траєкторією, то GLSDB працює інакше. Вона набирає швидкість і висоту за допомогою двигуна, а потім, як крилата ракета, летить до місця удару.

Збройні сили США мають подібну версію бомби, яка запускається з повітря, але версії для наземних установок в арсеналі Штатів ще немає.