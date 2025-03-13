Мер Києва Кличко анонсував масові звільнення посадовців через земельну корупцію у столиці

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Мер Києва Віталій Кличко відреагував на корупційне розслідування про заволодіння землею у столиці. Він анонсував масові звільнення в КМДА і комунальних підприємствах.

Про це повідомила пресслужба Кличка.

Найближчим часом звільнять:

директора «Київського інституту земельних відносин» Ігора Долинського ;

; директора «Спецжитлофонду» Володимира Шарія ;

; директора «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктора Погребного ;

; заступника директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина ;

; генерального директора «Київзеленбуду» Юрія Бахмата ;

; першого заступника генерального директора «Київзеленбуду» Олексія Лукаша ;

; заступника начальника управління капітальних вкладень комунального обʼєднання Олександра Гору.

Перевірки в різних департаментах тривають — Кличко каже, що це не останні звільнення.

У межах цієї справи Кличко вже звільнив заступника голови КМДА Петра Оленича, заступника директора «Спецжитлофонду» Юрія Леонова і заступника керівника «Київблагоустрою» Олексія Мушту. Депутат Київради і голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора «Інженерного центру» — фракція партії УДАР також відкликає його з депутатів Київради.

Що передувало

Правоохоронці 6 лютого викрили злочинну організацію на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Слідство не називало його імені, але низка медіа стверджували, що мова про Дениса Комарницького — лідера фракції «Блоку Леоніда Черновецького» у Київраді 2008—2010 років.

Серед інших підозрюваних:

заступник голови Київської міської державної адміністрації;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування і земельних відносин;

чинні депутати КМР;

перший заступник і заступник директора комунальних підприємств;

четверо громадян, про посаду яких правоохоронні органи не повідомляють.

Фігурантів справи підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Схема полягала в тому, що фігуранти шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки нібито на цих територіях на підставних людей. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

За даними слідства, протягом 2023—2024 років фігуранти незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.