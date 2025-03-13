Польща закликає США розмістити ядерну зброю на її території — щоб стримувати Росію

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Reuters / «Бабель»

Президент Польщі Анджей Дуда закликав США розмістити ядерну зброю на територію його країни задля стримання можливої агресії Росії.

Про це пише Financial Times.

За словами Дуди, президент США Дональд Трамп може перемістити американські ядерні боєголовки із Західної Європи або США до Польщі. Цю можливість він нещодавно обговорював зі спеціальним посланником США з питань України Кітом Келлогом.

«Кордони НАТО змістилися на схід із 1999 року, тому 26 років потому має відбутися зміщення й інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно», — зазначив польський президент.

Рішення залишається за Трампом, зазначив Дуда, і нагадав, що Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі: «Вона не питала ні в кого дозволу».

У звʼязку з цим Дуда сподівається відновити проєкт зі спільного використання ядерної зброї, який він представляв попередній адміністрації президента США Джо Байдена у 2022 році.

Заклик Дуди розмістити ядерну зброю підкреслює зростаюче занепокоєння в Польщі , яке поділяють інші країни європейського регіону. Вони вважають, що Росія виходить підсиленою з мирних переговорів з Україною за посередництва Дональда Трампа.