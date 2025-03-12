BBC: Співробітникам USAID наказали подрібнити та спалити секретні документи

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Співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) наказали подрібнити та спалити секретні документи й особові справи.

Про це пише BBC, журналісти якого ознайомились з відповідним внутрішнім листуванням агентства.

В. о. виконавчого секретаря Еріка Карр надіслала електронного листа, в якому подякувала співробітникам за очищення секретних сейфів і кадрових документів з офісу у Вашингтоні та попросила їх зібратися у вівторок у фоє будівлі на цілоденний захід з утилізації.

«Спочатку подрібніть якомога більше документів, а мішки для спалювання залиште на той час, коли шредер стане доступним або потребуватиме перерви», — йшлося в її листі до співробітників.

Зазвичай документи, покладені в мішки для спалювання, запечатують, а потім відвозять у безпечне місце для спалювання.

Наразі невідомо, чи збереглися у відомстві копії документів, позначених як такі, що підлягають знищенню.

Американська асоціація дипломатичної служби (AFSA), профспілка, що представляє співробітників USAID, знала про те, що співробітників попросили знищити документи, повідомила BBC прессекретар Ніккі Геймер.

У профспілці заявили, що «стривожені» цими повідомленнями, і попередили, що такі документи «можуть мати стосунок до поточних судових процесів щодо звільнення співробітників USAID та припинення надання грантів USAID».

Урядові установи час від часу знищують паперові записи секретних матеріалів та інших документів, але цей процес регулюється суворими процедурами. Федеральний закон про архіви 1950 року встановлює правила належного знищення документів і створення резервних або архівних копій, зокрема й електронних записів.

Електронний лист, надісланий Карр, не містив жодних деталей, які традиційно містяться в запиті на знищення документів, що викликає занепокоєння щодо процедури, розповіли ВВС експерти.

Що відбувається з USAID

USAID — це найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили $72 мільярди допомоги по всьому світу. Агентство заснували в 1961 році під керівництвом президента Джона Кеннеді. Щороку воно виділяє мільярди доларів, щоб подолати бідність, лікувати хвороби та реагувати на голод і стихійні лиха, а також сприяє розбудові та розвитку демократії — підтримує неурядові організації, незалежні медіа й соціальні ініціативи.

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Після цього працівників Агентства почали відправляти в адміністративні відпустки без збереження виплат.

В указі Трампа йшлося про те, що напрями зовнішньої допомоги Сполучених Штатів не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям.

10 березня держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що США офіційно закривають 83% програм USAID. Він пояснив це тим, що на ці програми витрачали «десятки мільярдів доларів» і це нібито не давало користі та шкодило Штатам.