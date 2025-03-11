Білий дім показав досягнення Трампа за перші 50 днів президентства. Серед них — переговори про мир в Україні

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Адміністрація президента США Дональда Трампа підбила підсумки його досягнень за перші 50 днів перебування на посаді.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

У списку «досягнень» Трампа — «прагнення миру в усьому світі». У цьому пункті під номером 16, зокрема, згадують Україну та Росію, а саме перемовини в Саудівській Аравії, які Білий дім називає «історичними».

Крім того, Білий дім згадує про боротьбу Трампа з нелегальними мігрантами на кордоні з Мексикою та Канадою, затримання та депортацію злочинців-нелегалів, боротьбу з трафіком фентанілу, нова митна політика, повернення американських громадян з полону чи з ув’язнення за кордоном, реформування федеральної бюрократії та освіти, зупинення «марнотратства» та «зловживання» в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) та інше.

«Президент Дональд Трамп відзначає 50 днів на посаді, і він уже зарекомендував себе як найбільш вагомий президент нашого часу. Перемоги ніколи не припиняються — і президент Трамп тільки починає», — заявили в Білому домі.