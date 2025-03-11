Білий дім показав досягнення Трампа за перші 50 днів президентства. Серед них — переговори про мир в Україні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Getty Images
Адміністрація президента США Дональда Трампа підбила підсумки його досягнень за перші 50 днів перебування на посаді.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
У списку «досягнень» Трампа — «прагнення миру в усьому світі». У цьому пункті під номером 16, зокрема, згадують Україну та Росію, а саме перемовини в Саудівській Аравії, які Білий дім називає «історичними».
Крім того, Білий дім згадує про боротьбу Трампа з нелегальними мігрантами на кордоні з Мексикою та Канадою, затримання та депортацію злочинців-нелегалів, боротьбу з трафіком фентанілу, нова митна політика, повернення американських громадян з полону чи з ув’язнення за кордоном, реформування федеральної бюрократії та освіти, зупинення «марнотратства» та «зловживання» в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) та інше.
«Президент Дональд Трамп відзначає 50 днів на посаді, і він уже зарекомендував себе як найбільш вагомий президент нашого часу. Перемоги ніколи не припиняються — і президент Трамп тільки починає», — заявили в Білому домі.
- Останні тижні неспокійні для відносин України та США. Після гучної суперечки Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Білому домі США призупинили поставки зброї та обмін розвідувальними даними з Україною. У Адміністрації Трампа заявляли, що зупинка діятиме, допоки сторони не призначать дату мирних переговорів з Росією.