Уряд перерозподілив 6,3 млн грн на ремонт корпусів «Охматдиту»
- Автор:
- Оля Березюк
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Кабінет міністрів перерозподілив близько 6,3 млн грн на відбудову Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
За його словами, ці кошти спрямують на невідкладні протиаварійні і консерваційні роботи у двох корпусах лікарні.
Премʼєр нагадав, що за оцінкою Світового банку, загалом потреби на відновлення в медичній сфері на найближчі 10 років становлять $19,4 млрд.
- «Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще кілька.
- Українські правоохоронці в листопаді 2024 року оголосили підозру російському генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу, який віддав наказ обстріляти «Охматдит».