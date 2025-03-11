Опитування КМІС: Більшість українців вважають, що мета Росії у війні — знищити Україну та її народ
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Reuters / «Бабель»
Переважна більшість українців (66%) вважають, що мета Росії у війні — це повна окупація України, знищення її державності й фізичний геноцид українського народу.
Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.
У респондентів запитали, яку мету зараз Росія ставить перед собою у війні проти України. З них 87% переконані, що РФ не зупиниться на вже окупованих територіях, а 66% відчувають екзистенційну загрозу. Тільки 4% вважають, що Росія прагне лише зберегти вже окуповані території, а 3% обрали варіант, що Росія хоче лише «денацифікувати» і демілітаризувати Україну.
Київський міжнародний інститут соціології резюмує, що чим вищу загрозу відчувають українці, тим більшою мірою вони налаштовані на продовження опору та відкидають неприйнятні вимоги.
Опитування проводили впродовж 14 лютого — 4 березня 2025 року методом телефонних інтерв’ю у всіх регіонах України за участі 1 029 повнолітніх респондентів. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.
- У листопаді 2024 року КМІС вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії зафіксував зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Водночас все одно більшість українців — 63% — стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.