Сирія інтегрує очолювані курдами Сирійські демократичні сили в держоргани. Чому це важливо

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Нове керівництво Сирії заявило, що досягло угоди з очолюваними курдами Сирійськими демократичними силами (SDF) про інтеграцію останніх до державних установ та органів. Якщо угоду реалізують, то підвладна SDF територія перейде під повний контроль уряду Сирії.

Про це передають пресслужба Офісу президента Сирії і катарський телеканал Al Jazeera.

Угоду підписали тимчасовий президент Сирії Ахмад аль Шараа та очільник Сирійських демократичних сил Мазлум Абді.

У документі наголосили на єдності Сирії та передбачили, що «всі цивільні та військові установи на північному сході Сирії» об’єднають «в адміністрацію сирійської держави, включаючи прикордонні переходи, аеропорт, нафтові та газові родовища».

Сирійські демократичні сили — це військовий альянс, утворений у 2015 році за підтримки міжнародної коаліції в Сирії, яку очолюють США. Кістяк альянсу становлять курдські загони самооборони. До його складу також входять частини збройних загонів сирійської арабської опозиції, ассирійські та туркменські загони. Діє в північних районах Сирії.

Підтримувані США SDF контролюють автономний регіон на північному сході Сирії з 2015 року. На мапі він позначений жовтим кольором.

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Повалення режиму Асада в Сирії

Сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск 8 грудня 2024 року і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолює Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб. Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмад аль Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) став тимчасовим президентом країни.