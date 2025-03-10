«Ми майже зробили це» — Трамп про відновлення обміну розвідданими з Україною

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Президент США Дональд Трамп сказав, що США «майже» відновили обмін розвідданими з Україною.

Про це пише Reuters.

За словами Трампа, США близькі до зняття «паузи» в обміні розвідданими з Україною.

«Ми вже майже це зробили», — сказав Трамп, відповідаючи на питання, чи він розглядає можливість відновити передачу розвідданих Україні.

Також Трамп очікує позитивних результатів від переговорів між делегаціями США та України — вони заплановані в Саудівській Аравії на 11 березня. На них, зокрема, обговорять, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії задля припинення війни.

«Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу», — сказав Трамп про переговори.

Що передувало

5 березня США припинили ділитися з Україною всіма розвідувальними даними, а також зупинили поставки військової допомоги, яка була в дорозі. Радник Трампа заявив, що США відновлять поставки, коли Україна і РФ визначать дату мирних перемовин.

Міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що Україна вже працює над альтернативами. Зокрема, розвідувальні дані можуть надавати й інші країни-союзники.

Імовірно, це питання обгворюватимуть на зустрічі американсько-української делегацій у Саудівській Аравії 11 березня. Від американців поїдуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц. Від України — голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.