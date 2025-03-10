Марк Карні стане головою Ліберальної партії — і новим премʼєром Канади

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Члени Ліберальної партії Канади обрали колишнього керівника Центрального банку Марка Карні новим лідером і наступним премʼєр-міністром країни.

Про це пише BBC.

Карні змінить на посаді премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який у січні цього року заявив про намір піти у відставку. Карні був єдиним кандидатом на пост лідера Ліберальної партії, який не входив в уряд Трюдо, і за підсумками голосування набрав 85,9%. Його головна суперниця — колишня міністерка фінансів і чинна членкиня парламенту Христя Фріланд — отримала 8%.

Крім запеклої боротьби з опозицією на загальних виборах, які відбудуться цього року, новому премʼєру також доведеться вести непрості переговори зі США про мита на тлі претензій президента Дональда Трампа.

На початку року ліберали в соцопитуваннях відставали від консерваторів на чолі з Пʼєром Пуальєвром більш ніж на 20%. Однак на тлі охолодження відносин зі США скоротили розрив, і деякі опитування нині свідчать, що показники двох чільних рухів майже зрівнялися.

«Американцям потрібні наші ресурси, наша вода, наша земля, наша країна. Якби їм це вдалося, вони б знищили наш спосіб життя. Америка — це не Канада. Канада ніколи не буде частиною Америки ні в якому вигляді, ні в якій формі», — заявив Марк Карні під час своєї першої промови.