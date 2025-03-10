Марк Карні стане головою Ліберальної партії — і новим премʼєром Канади
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Члени Ліберальної партії Канади обрали колишнього керівника Центрального банку Марка Карні новим лідером і наступним премʼєр-міністром країни.
Про це пише BBC.
Карні змінить на посаді премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який у січні цього року заявив про намір піти у відставку. Карні був єдиним кандидатом на пост лідера Ліберальної партії, який не входив в уряд Трюдо, і за підсумками голосування набрав 85,9%. Його головна суперниця — колишня міністерка фінансів і чинна членкиня парламенту Христя Фріланд — отримала 8%.
Крім запеклої боротьби з опозицією на загальних виборах, які відбудуться цього року, новому премʼєру також доведеться вести непрості переговори зі США про мита на тлі претензій президента Дональда Трампа.
На початку року ліберали в соцопитуваннях відставали від консерваторів на чолі з Пʼєром Пуальєвром більш ніж на 20%. Однак на тлі охолодження відносин зі США скоротили розрив, і деякі опитування нині свідчать, що показники двох чільних рухів майже зрівнялися.
«Американцям потрібні наші ресурси, наша вода, наша земля, наша країна. Якби їм це вдалося, вони б знищили наш спосіб життя. Америка — це не Канада. Канада ніколи не буде частиною Америки ні в якому вигляді, ні в якій формі», — заявив Марк Карні під час своєї першої промови.
- Марк Карні — економіст. Він був головою Банку Канади у 2008—2013 роках, у перші роки після всесвітньої фінансової кризи. Потім, у 2013—2020 роках, він очолював Банк Англії, і його служба на цій посаді припала на бурхливі роки брекзиту.
- Незабаром Карні складе присягу прем’єр-міністра. До кінця жовтня також мають пройти федеральні вибори до парламенту. Однак опозиційні партії вже пообіцяли повалити уряд після того, як нова сесія парламенту почнеться 24 березня. Тоді новий прем’єр повинен скликати позачергові вибори — його головним суперником стане консерватор П’єр Пуальєвр.