Bloomberg: США ветували ініціативу Канади в G7 створити групу для боротьби з тіньовим флотом РФ

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США наклали вето на пропозицію Канади створити в межах G7 оперативну групу для боротьби з російським тіньовим флотом. На переговорах про формулювання спільної заяви з морських питань американські посадовці хочуть помʼякшити формулювання в контексті РФ.

Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт заяви та джерела.

Канада, яка цього року головує в G7, наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ. Країни-учасниці мають опублікувати спільну заяву.

США намагалися прибрати зі спільної заяви G7 слово «санкції», а також формулювання, «здатність Росії вести війну» в Україні, замінивши його на «отримувати дохід».

Натомість під час переговорів щодо формулювання спільної заяви з морських питань США намагаються «посилити» формулювання в контексті Китаю.

Говорячи про морську безпеку, США наполягали на тому, щоб прямо назвати Китай загрозою нібито через ризик для «життя і засобів до існування» та його незаконні морські претензії та військові маневри, особливо в Південно-Китайському морі.

Текст спільної заяви поки що не остаточний — його ще можуть змінити до або під час саміту.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. У липні премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про придушення так званого тіньового флоту нафтових танкерів Росії, який допомагає їй обходити санкції. Тоді під керівництвом Великої Британії 44 європейські країни та Європейський Союз погодили нові санкції. Пізніше до програми приєдналися США і Канада. Відтоді країни періодично оновлюють санкції проти тіньового флоту РФ та додають до санкційного списку нові танкери.

Тоді ж в Офісі премʼєра Стармера зазначили, що деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші — перевозять зброю до Росії.

У липні Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.