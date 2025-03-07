У Британії трьох громадян Болгарії визнали винними у шпигунстві на користь Росії

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The Guardian

У Лондоні присяжні Центрального кримінального суду Англії визнали трьох громадян Болгарії — Ваню Габерову, Катрін Іванову і Тихомира Іванчева — винними у шпигунстві на користь Росії.

Про це пише The Guardian.

За даними слідства, фігуранти стежили в Європі за шеф-редактором The Insider Романом Доброхотовим і розслідувачем Христо Грозєвим.

Стеження організував колишній операційний директор платіжної компанії Wirecard Ян Марсалек — його вважають керівником шпигунської групи. У 2021—2022 роках найняті ним люди шпигували за розслідувачами, організували пограбування квартири Грозєва й обговорювали можливе викрадення або вбивство журналістів.

Шпигунська група складалася щонайменше із шести людей. Присяжні визнали провину Вані Габерової, Катрін Іванової та Тихомира Іванчева. Ще троє обвинувачених раніше визнали провину в суді. Крім шпигунства, Іванову засудили за зберігання кількох підроблених паспортів. За обвинувальним висновком, усі учасники групи отримували за роботу гроші.

Зліва направо: Катрін Іванова, Тихомир Іванчев і Ваня Габерова. The Guardian

Габеровій, Івановій та Іванчеву також закинули збір інформації про українських військових, які проходили навчання на американській військовій базі в Німеччині. Слідство каже, що фігуранти збирали номери військових і стежили за ними.

Судовий процес у справі про шпигунство на користь Росії розпочався в листопаді минулого року. За версією обвинувачення, група з пʼяти громадян Болгарії виконала шість шпигунських операцій на користь Росії на території Великої Британії та інших країн Європи із серпня 2020 року до лютого 2023-го.