Республіканці закликають Трампа відновити допомогу і доступ до розвідданих для України

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Законодавці-республіканці закликають президента США Дональда Трампа, також республіканця, відновити американську військову і розвідувальну допомогу Україні.

Про це пише The Hill.

На думку республіканців, Трамп мав право тимчасово припинити поставки зброї в Україну, щоб оцінити перебіг війни, чинити тиск на союзників по НАТО і створити вікно для перемовин про мирну угоду між Україною і Росією.

Але водночас законодавці від Республіканської партії попереджають, що зупинка поставок зброї і боєприпасів на занадто довгий час може мати руйнівний вплив на боєздатність України. Це підірве її важелі впливу в переговорах з Росією.

Крім того, вони наголошують на необхідності негайно відновити обмін розвідданими з Україною. Кажуть, що США навряд чи виграють від позбавлення України критично важливої розвідувальної інформації з поля бою.

«Це тривога за український народ. Мене більше турбує, як до цього поставляться люди на полі бою», — сказав сенатор Том Тілліс, коментуючи паузу в американських військових поставках.

Тілліс попередив, що пауза в наданні допомоги Україні «може виявитися корисною для Путіна». За його словами, зараз в України достатньо зброї та боєприпасів, щоб поки утримувати лінію фронту. Треба сподіватись, що пауза у військовій допомозі триватиме недовго. Водночас він «не проти» паузи, якщо це буде короткострокова «переговорна тактика».

Голова Комітету Сенату США з питань асигнувань Сьюзан Коллінз заявила, що виступає проти припинення військової допомоги.

«Я не думаю, що ми повинні призупиняти наші зусилля. Це українці проливають кров», – сказала вона, назвавши цей момент «критичним для України».

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн підкреслив, що пауза у військовій допомозі Україні буде тимчасовою.

«Це пауза, що важливо, а не зупинка. Я думаю, що це частина переговорів. І я сподіваюся, що врешті-решт ми посадимо людей за стіл переговорів і зможемо домовитися про угоду, яка принесе мирне вирішення цього трирічного конфлікту і, сподіваюся, буде поважати суверенітет українського народу», — наголосив Тьюн.

Сенатор Ліндсі Грем також зазначив, що стурбований оголошеною Трампом паузою в обміні розвідданими з Україною. А старший член Комітету Сенату з питань розвідки Джон Корнін наголосив, що розвідувальні дані, які українці отримували від США, були дуже важливими для «продовження їхньої боротьби».

Член Комітету з питань збройних сил Майк Раунд заявив, що не підтримує рішення про припинення обміну розвідданими з Україною. Він сподівається, що пауза у військовій допомозі Україні буде лише тимчасовою.

Зупинка допомоги Україні

Видання Bloomberg 4 березня, посилаючись на власні джерела, написало, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Києву, включно з тою, що в дорозі. Це нібито має бути тиском на Володимира Зеленського після їхньої суперечки в Білому домі 28 лютого.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський доручив отримати від США офіційну інформацію про зупинення військової допомоги Україні.

Після цього під час звернення до Конгресу США Трамп не оголосив про зупинку військової допомоги Україні. За його словами, він отримав «важливого листа» від Володимира Зеленського. Трамп мав на увазі допис президента України, де той зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

WSJ писало, що зупинка військової допомоги триватиме, доки Трамп не вирішить, що президент України Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією. За їхніми словами, наразі не зрозуміло, чи заяви Зеленського буде достатньо, щоб переконати Трампа відновити військову допомогу США Україні.