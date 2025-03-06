NBC News: Трамп хоче перестати захищати союзників по НАТО, які недостатньо витрачають на оборону

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Президент США Дональд Трамп розглядає серйозні зміни формату участі США в НАТО. Так, він хоче відмовитися від зобовʼязань захищати союзників, які недостатньо витрачають на оборону.

Про це пише NBC News із посиланням на джерела.

Тобто Трамп, як пише видання, хоче частково відмовитись від дотримання пʼятої статті статуту НАТО — вона зобовʼязує надавати військову допомогу союзникам, які зазнали нападу. США, за ідеєю Трампа, не повинні захищати членів Альянсу, які витрачають на оборону недостатньо.

Також у межах нової політики розглядають відмову від навчань із країнами з низькими оборонними витратами. А тим, хто виділяє на оборону достатньо, США планують надавати приорітет.

У відповідь на офіційне прохання про коментар Рада національної безпеки повідомила, що «президент Трамп відданий НАТО і пʼятій статті»

Трамп неодноразово критикував європейських союзників по НАТО за недостатні, на його думку, витрати на оборону та погрожував їм, зокрема, потенційним виходом США з Альянсу в разі, якщо ці витрати не збільшать. За чинними домовленостями, військові витрати країн НАТО мають перевищувати 2% ВВП. Станом на 2024 рік, лише 23 з 32 країн Альянсу досягають цього показника. Найбільші витрати — у Польщі (4,1%), США витрачають на оборону 3,4% ВВП.