Politico: У Трампа таємно говорили з політичними опонентами Зеленського. Серед них Тимошенко й Порошенко

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Наближені до президента США Дональда Трампа посадовці провели таємні перемовини з головними політичними опонентами президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Politico.

За словами джерел видання в українському парламенті й американського експерта з питань зовнішньої політики, представники Трампа спілкувалися з колишньою прем’єр-міністеркою Юлією Тимошенко і членами партії Петра Порошенка «Європейська солідарність».

У Вашингтоні переконані, що Зеленського не переоберуть на другий президентський термін через втому українців від війни та «суспільне розчарування» рівнем корупції. За даними Politico, рейтинги політика дещо зросли після конфлікту з Трампом в Овальному кабінеті.

Під час таємних розмов сторони обговорюють проведення президентських виборів після досягнення тимчасового припинення вогню, але до початку повномасштабних мирних переговорів. Офіційна позиція адміністрації США полягає в тому, що Дональд Трамп не втручається у внутрішню політику України. Американський міністр торгівлі Говард Лутнік казав, що «все, чого хоче Трамп, це [мати] партнера для миру».

Свіжі опитування демонструють, що Зеленський все ще популярніший за Порошенка й Тимошенко. За даними британської соціологічної компанії Survation, він має 44% підтримки, п’ятий президент України — 10%, а експрем’єр-міністерка — 5,7%.

Найближчим суперником Зеленського є колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний — як стверджується, він відстає від нього більш ніж на 20%.