Нідерланди інвестують у виробництво дронів для України

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Нідерланди інвестують €700 мільйонів у виробництво безпілотників, частину коштів спрямують на українську оборонну промисловість.

Про це повідомив премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Схооф розповів про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Він запевнив президента України в тому, що «політична, військова, фінансова і моральна» підтримка з боку Нідерландів продовжиться.

«Серед іншого ми обговорили нідерландський пакет інвестицій на €700 мільйонів для виробництва дронів, що націлений частково на українську оборонну промисловість. Нідерланди продовжать підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією», — зазначив премʼєр Нідерландів.

Восени 2024 року Нідерланди вже анонсували виділення €400 мільйонів для початку розробки й виробництва безпілотників різного типу для України. Половину планували виготовляти в Нідерландах, решту — в Україні та інших країнах.

З допису незрозуміло, чи премʼєр назвав додаткову суму інвестиції у програму, чи йшлося про збільшення раніше виділеної суми до €700 мільйонів.