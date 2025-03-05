США відновлять поставки зброї та розвідданих Україні, коли визначать дату мирних перемовин

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США призупинили постачання зброї та надання розвідданих Україні, допоки сторони не призначать дату мирних переговорів.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Майк Волтц.

«Ми зробили крок назад, зупинилися і переглядаємо всі аспекти цих відносин», — сказав Волтц, відповідаючи на запитання, чи правда, що США припинили надавати Україні розвіддані.

Згодом Волтц заявив, що 5 березня розмовляв телефоном зі своїм українським колегою. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин уточнив «Бабелю», що це була телефонна розмова з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

«У нас іде гарна розмова про місце проведення наступного раунду переговорів, про делегації, дату, по суті», — сказав Волтц. За його словами, хороший контакт встановився після посту президента Володимира Зеленського, де він сказав, що зустріч у Білому домі пройшла «не так, як передбачалось».

За словами радника Трампа, США можуть розглянути відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори.

Зупинка допомоги Україні

Видання Bloomberg 4 березня, посилаючись на власні джерела, написало, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Києву, включно з тою, що в дорозі. Це нібито має бути тиском на Володимира Зеленського після їхньої суперечки в Білому домі 28 лютого.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський доручив отримати від США офіційну інформацію про зупинення військової допомоги Україні.

Після цього під час звернення до Конгресу США Трамп не оголосив про зупинку військової допомоги Україні. За його словами, він отримав «важливого листа» від Володимира Зеленського. Трамп мав на увазі допис президента України, де той зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

WSJ писало, що зупинка військової допомоги триватиме, доки Трамп не вирішить, що президент України Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією. За їхніми словами, наразі не зрозуміло, чи заяви Зеленського буде достатньо, щоб переконати Трампа відновити військову допомогу США Україні.