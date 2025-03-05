У «Дії» незабаром зʼявляться дозволи на зброю

Новини

Getty Images / «Бабель»

Незабаром у застосунку «Дія» з’явиться нова послуга — «Дозвіл на зброю». Її сподіваються запустити вже в березні, бета-тест добігає кінця.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Укрінформ.

Планують запустити комплексну послугу. У «Дії» можна буде не лише подати заявку на отримання дозволу на зберігання, носіння чи купівлю зброї, але й отримати відповідний документ, якого буде достатньо для того, щоб предʼявити за потреби.

«Не потрібно буде носити із собою будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у «Дії», QR-код, як завжди», — пояснив Федоров.

Федоров також анонсував нові послуги та можливості для ветеранів у «Дії»:

опитування для визначення потреб ветеранів;

нові таргетовані виплати для різних життєвих потреб ветеранів.

У застосунку планують створити окремий профіль для захисників і захисниць.

«Застосунок автоматично розумітиме, що людина — ветеран, й адаптуватиме інтерфейс. У цьому профілі «Дії» будуть зібрані всі сервіси для ветеранів. Також буде окрема вкладка з різними можливостями: кредитними та грантовими програмами, пропозиціями від міста, навчанням тощо», — розповів Федоров.