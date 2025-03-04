Американська компанія BlackRock купить два ключові порти Панамського каналу. Трамп запевняв, що на них впливає Китай

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Американська інвестиційна компанія BlackRock придбає два великі порти Панамського каналу в їхнього чинного власника з Гонконгу.

Про це пише Financial Times.

Угоду укладають після того, як президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про «китайський вплив» на Панамський канал. Усе через те, що дочірня компанія гонконгської CK Hutchison Holdings управляє двома портами, розташованими на входах у канал. Це робить водний шлях нібито вразливим до тиску з боку уряду КНР.

Інвестори кажуть, що порти продадуть консорціуму, до якого входять BlackRock, Global Infrastructure Partners і Terminal Investment. Консорціум придбає 90% акцій дочірньої компанії CK Hutchison, що управляє двома портами в Панамі. З урахуванням міноритарних часток і погашення виданих холдингу акціонерних позик CK Hutchison може отримати в результаті угоди понад $19 мільярдів.

Крім того, угода включає 80% частки дочірніх компаній Hutchison, що управляють 43 портами у 23 країнах, серед яких Велика Британія й Німеччина.

Останнім часом Дональд Трамп активно грозився повернути Панамський канал під контроль США через те, що гонконгська компанія керувала важливими портами. Державний секретар США Марко Рубіо вимагає негайно зменшити вплив Китаю на Панамський канал — інакше Панама стикнеться з відповідними заходами адміністрації Дональда Трампа.

Річ у тім, що Панамський канал створює стратегічне водне сполучення між Атлантичним і Тихим океанами, скорочуючи морський шлях на тисячі кілометрів, а отже, зменшує витрати на транспортування товарів і час доставки. Контроль над каналом — це стратегічна перевага, бо він є важливим пунктом для глобальної торгівлі та військових перевезень. У 1920 році США побудували Панамський канал, а в 1999 році передали його під повний контроль Панами.