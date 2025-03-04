CNN: США продовжують ділитися розвідданими з Україною, попри призупинення військової допомоги

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Станом на 4 березня США продовжували ділитися розвідувальними даними з Україною, попри призупинення військової допомоги.

Про це пише CNN з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

Про це стало відомо після того, як президент США Дональд Трамп наказав призупинити поставки американської військової допомоги Києву, включно з тою, що в дорозі. Допомога нібито буде на паузі, поки представники України не продемонструють «добросовісну прихильність до миру».

Таке рішення Трамп ухвалив після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. 28 лютого лідери мали підписати угоду про використання українських корисних копалин, але так і не підписали — українська делегація покинула Овальний кабінет достроково. Протягом кількох днів американські медіа писали, що адміністрація Трампа може припинити всю військову підтримку Києва, включно з обміном розвідувальними даними й навчанням українських військових.

Сам Трамп під час спілкування із журналістами ввечері 3 березня зазначив, що «ще не обговорював рішення» про припинення допомоги Україні: «Подивимося, що станеться, багато речей відбувається просто зараз, поки ми говоримо. Я міг би відповісти вам, повернутися до свого чудового Овального офісу і виявити, що відповідь уже застаріла», — заявив Трамп.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в польській Ясьонці підтверджує, що США призупинили допомогу для України.