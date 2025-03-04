Reuters: Ракетні фахівці з РФ відвідували військові заводи Ірану

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Високопоставлені ракетні фахівці з РФ декілька разів прилітали в Іран. Це відбувалося на тлі поглиблення оборонної співпраці між Тегераном і Москвою.

Про це повідомляє Reuters.

Інформацію про бронювання авіаквитків агентству надали хакери з групи Hooshyaran-e Vatan, опозиційні до іранського уряду. Дані свідчать, що семеро експертів літали з Москви до Тегерану двома рейсами 24 квітня та 17 вересня 2024 року. Ідентифіковані мають вищий військовий ступінь, двоє з них полковники, ще двоє — підполковники.

За даними журналістів, двоє чоловіків — експерти в галузі зенітних ракетних систем, троє спеціалізуються на артилерії й ракетобудуванні, один має досвід у розробці передових озброєнь, ще один працював на ракетному полігоні.

У записах вказані номери паспортів чоловіків, шість із семи з них мають приписку «20». Згідно з постановою уряду РФ і даними на сайті МЗС держави, такий документ видають посадовцям, які перебувають у закордонних відрядженнях, і військовим, які дислокуються в інших країнах.

Reuters не вдалося зʼясувати, чим саме російські представники займалися в Ірані. Високопоставлений чиновник іранського Міноборони каже, що фахівці з РФ неодноразово приїздили на ракетні заводи Ірану минулого року.

Західний військовий посадовець стверджує, що у вересні 2024-го ракетні експерти з Росії відвідали іранську ракетну базу, розташовану приблизно за 15 км на захід від порту Амірабад на узбережжі Каспійського моря.