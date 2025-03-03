Папі Римському знову знадобилася вентиляція легень
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Getty Images
Папа Римський Франциск знову мав два епізоди гострої дихальної недостатності через значне накопичення ендобронхіального слизу та бронхоспазм.
Про це повідомляє Ватикан.
Для підтримки дихання після обіду Папі знадобилася неінвазивна механічна вентиляція легень. Понтифіку також провели дві бронхоскопії.
Він залишався «притомним, орієнтованим і здатним до співпраці». Прогноз щодо стану Франциска залишається «непевним».
- З 14 лютого Папа Римський Франциск перебуває в лікарні зі «складною клінічною ситуацією». Згодом у Ватикані сповістили, що у понтифіка розвинулася пневмонія в обох легенях. Днями йому зробили переливання крові, адже тести виявили анемію.
- 2 березня повідомляли, що стан здоров’я Папи Римського Франциска стабілізувався, він досі ушпиталений. Представники Ватикану запевнили, що він «залишається бадьорим і в доброму гуморі».
- Ватикан порушує столітнє табу, висвітлюючи стан здоров’я Папи Римського. Розмови про його «земне здоров’я» прирівнюють до профанації.