Радник Трампа розповів, чого США чекають від Зеленського

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Адміністрація Дональда Трампа чекає на дії з боку президента України Володимира Зеленського. Вважають, що він має перепросити за суперечку в Білому домі, підписати угоду про українські корисні копалини та «висловити готовність» до мирних перемовин.

Про це в ефірі Fox News заявив радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

«Я не думаю, що це занадто багато. Я думаю, що це те, що найкраще для американського народу, для українського народу, для Росії та для світу, щоб відновити стабільність», — сказав радник Трампа.

За його словами, суперечка між Трампом і Зеленським показала, що український президент неготовий «говорити про мир». Він нібито міг залишити Білий дім, «економічно повʼязавши США і Україну на покоління вперед», підписавши угоду про корисні копалини.

«Зеленський дійсно зробив своїй країні справжню ведмежу послугу, не досягнувши позитивного результату в пʼятницю [28 лютого], і ви знаєте, ми побачимо, як все розвиватиметься далі», — додав Волтц.

Тим часом репортер Fox News Пітер Дусі з посиланням на високопосадовця Білого дому зазначив, що угоду про корисні копалини нібито не підпишуть, поки Зеленський публічно не вибачиться перед Трампом за поведінку на зустрічі з ним.

Що передувало

Під час зустрічі у Білому домі 28 лютого Зеленський і Трамп почали сперечатися і перейшли на підвищений тон під час розмови. Усе почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки й активно включити Київ у переговорний процес.

«Ви не маєте права нам вказувати, що робити», — сказав Зеленський.

Трамп почав говорити про зруйновані українські міста і нестачу чоловіків в Україні. На що Зеленський відповів, щоб американський лідер приїхав в Україну і перевірив.

«Ви маєте бути вдячними. У вас немає карт на руках», — сказав Трамп і вкотре нагадав, що США нібито дали Україні $350 мільйонів допомоги. Президент України відповів, що «приїхав сюди не грати в карти».

Після цього журналісти залишили зустріч, а згодом стало відомо, що президент України достроково покинув Білий дім, Трамп заявив, що президент України не готовий до миру. Угоду про українські корисні копалини країни не підписали.

Після цього адміністрація США заявляє, що Зеленський має вибачитись за свою поведінку перед Трампом. Публічно про американсько-українські контакти після 28 лютого не повідомляли.