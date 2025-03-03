За три місяці із СЗЧ повернулась понад 21 тисяча бійців
- Автор:
- Ірина Перепечко
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У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців. Це стало можливим завдяки закону, що декриміналізує перше дезертирство і СЗЧ.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Термін, коли військові, які самовільно залишили військову частину або місце служби, могли добровільно повернутись до війська без відповідальності за СЗЧ, закінчився 1 березня.
Найбільше повернулись бійців до Збройних сил України, а також військові активно повертались до Національної гвардії та прикордонної служби.
Як повернутися із СЗЧ після 1 березня
У ДБР пояснили, як повернутися із СЗЧ після 1 березня. Якщо йдеться про СЗЧ до трьох днів, то кримінальну справу проти бійців не порушуватимуть, вони матимуть змогу повернутися на службу.
Якщо йдеться про СЗЧ понад трьох днів, то є декілька варіантів розвитку подій.
Якщо боєць вперше самовільно залишив частину і хоче повернутися на службу, то проти нього порушуватимуть кримінальну справу. Боєць має особисто або через застосунок Армія + звернутися до командира військової частини та отримати письмову згоду на продовження проходження військової служби.
Після цього буде потрібно подати до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або НПУ), суду клопотання про намір повернутися на військову службу та надати письмову згоду командира;
До суду направлять матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності — там ухвалять відповідне рішення. Після цього військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на військову службу.
Якщо йдеться про випадок, коли боєць повторно пішов у СЗЧ або не хоче повертатися на службу, то проти нього порушуватимуть кримінальну справу. Коли такого бійця розшукають, його затримають і оберуть йому запобіжний захід.
Стосовно військовослужбовця направлять до суду обвинувальний акт, після цього суд винесе вирок — за СЗЧ загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.
- Закон, який дозволяв без наслідків добровільно повернутися, набув чинності наприкінці листопада 2024 року. Якщо боєць повернувся, командир військової частини повинен був упродовж 3 днів продовжити дію контракту чи служби, а також поновити виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення.
- Верховна Рада 9 січня проголосувала за продовження терміну добровільного повернення на службу до 1 березня 2025 року. Із СЗЧ можна повернутися через застосунок «Армія+».
- За даними «Опендатабот», за 10 місяців 2024 року відкрили 19 922 кримінальних провадження через дезертирство — у 3,7 раза більше, ніж за той же період минулого року. Водночас лише у 3% справ про дезертирство цьогоріч вручено підозру, а в 1,3% справа дійшла на розгляд до суду.