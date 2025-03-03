За три місяці із СЗЧ повернулась понад 21 тисяча бійців

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У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців. Це стало можливим завдяки закону, що декриміналізує перше дезертирство і СЗЧ.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Термін, коли військові, які самовільно залишили військову частину або місце служби, могли добровільно повернутись до війська без відповідальності за СЗЧ, закінчився 1 березня.

Найбільше повернулись бійців до Збройних сил України, а також військові активно повертались до Національної гвардії та прикордонної служби.

Як повернутися із СЗЧ після 1 березня

У ДБР пояснили, як повернутися із СЗЧ після 1 березня. Якщо йдеться про СЗЧ до трьох днів, то кримінальну справу проти бійців не порушуватимуть, вони матимуть змогу повернутися на службу.

Якщо йдеться про СЗЧ понад трьох днів, то є декілька варіантів розвитку подій.

Якщо боєць вперше самовільно залишив частину і хоче повернутися на службу, то проти нього порушуватимуть кримінальну справу. Боєць має особисто або через застосунок Армія + звернутися до командира військової частини та отримати письмову згоду на продовження проходження військової служби.

Після цього буде потрібно подати до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або НПУ), суду клопотання про намір повернутися на військову службу та надати письмову згоду командира;

До суду направлять матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності — там ухвалять відповідне рішення. Після цього військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на військову службу.

Якщо йдеться про випадок, коли боєць повторно пішов у СЗЧ або не хоче повертатися на службу, то проти нього порушуватимуть кримінальну справу. Коли такого бійця розшукають, його затримають і оберуть йому запобіжний захід.

Стосовно військовослужбовця направлять до суду обвинувальний акт, після цього суд винесе вирок — за СЗЧ загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.