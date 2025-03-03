В Австрії склав присягу новий уряд — на нього чекали пʼять місяців

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Новий уряд Австрії — перший трипартійний альянс — склав присягу 3 березня після пʼяти місяців політичної кризи. Новим канцлером став Крістіан Штокер — лідер консервативної Австрійської народної партії (ÖVP).

Про це передає Deutsche Welle.

До урядової коаліції увійшли Австрійська ліберальна партія NEOS, консервативна Австрійська народна партія (ÖVP) і Соціал-демократична партія (SPÖ).

Крістіан Штокер разом з 13 міністрами склав присягу в канцелярії президента у віденському Хофбурзі. Штокер змінив на посаді канцлера свого однопартійця Александра Шалленберга. Останній раніше очолював перехідний уряд і залишався при цьому міністром закордонних справ.

Лідерка партії Neos Беате Майнль-Райзінгер тепер очолює міністерство закордонних справ Австрії. Вона раніше виступала проти «продиктованого миру, який тільки поверхнево пропонує мир», адже справедливий мир ґрунтується на гарантіях безпеки. Також Майнль-Райзінгер критикувала переговори США та Росії без участі України.

Перед присягою новий уряд здолав останню перепону до формування кабінету міністів — члени партії NEOS переважною більшістю підтримали коаліційну угоду з Народною партією та соціал-демократами.

Що передувало

Наприкінці вересня 2024 року в Австрії пройшли вибори до Національної ради (нижня палата парламенту). На них найбільше голосів здобула праворадикальна та проросійська Австрійська партія свободи — 28,8%, випередивши правлячу Австрійську народну партію, яка отримала 26,3%. Соціал-демократична партія Австрії отримала 21,1%, ліберальна партія NEOS — 9,1%, «Зелені» — 8,2%.

У жовтні президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив сформувати уряд лідеру Австрійської народної партії канцлеру Карлу Негаммеру, попри перемогу ультраправих.

Перші переговори про створення коаліційного уряду провалились. NEOS вийшла з перемовин, звинувативши інші дві партії в небажанні проводити «фундаментальні реформи».

Лише з другої спроби ÖVP, SPÖ та NEOS змогли створити коаліцію.

Що не так з Австрійською партією свободи

Австрійська партія свободи співпрацювала з різного штибу російськими субʼєктами щонайменше з 2008 року. У грудні 2016 керівництво партії підписало офіційну угоду про «Кооперацію та співробітництво» з кремлівською партією влади «Єдина Росія».

Лідер ультраправих Герберт Кікль та його однодумці звинувачують НАТО в розвʼязанні війни Росії проти України, вважаючи, що основну вигоду від цього отримують США. Вони виступають проти підтримки України та участі Австрії в санкціях проти Росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни.