Фільм «Анора» з російськими акторами забрав пʼять «Оскарів». Повний перелік переможців

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У Лос-Анджелесі вночі 3 березня відбулася 97-ма церемонія нагородження премією «Оскар». Стрічкою-тріумфатором став фільм «Анора», що розповідає про романтичні стосунки секс-працівниці з сином російського олігарха.

Як пише BBC, перед нагородженням голлівудські зірки традиційно пройшлися червоною доріжкою. А ведучим церемонії став американський комік Конан ОʼБраєн.

«Анора» загалом отримала шість номінацій і перемогла у пʼяти з них — російський актор Юрій Борисов не отримав нагороди за чоловічу роль другого плану, на яку був номінований.

Повний список цьогорічних володарів «Оскара»