Фільм «Анора» з російськими акторами забрав пʼять «Оскарів». Повний перелік переможців
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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У Лос-Анджелесі вночі 3 березня відбулася 97-ма церемонія нагородження премією «Оскар». Стрічкою-тріумфатором став фільм «Анора», що розповідає про романтичні стосунки секс-працівниці з сином російського олігарха.
Як пише BBC, перед нагородженням голлівудські зірки традиційно пройшлися червоною доріжкою. А ведучим церемонії став американський комік Конан ОʼБраєн.
«Анора» загалом отримала шість номінацій і перемогла у пʼяти з них — російський актор Юрій Борисов не отримав нагороди за чоловічу роль другого плану, на яку був номінований.
Повний список цьогорічних володарів «Оскара»
- Найкращий режисер — Шон Бейкер за фільм «Анора».
- Найкращий актор — Едріен Броді за роль у картині «Бруталіст».
- Найкраща акторка — Майкі Медісон за роль у «Анорі» — 25-річна акторка стала наймолодшою лауреаткою премії 2025 року.
- Найкращий актор другого плану — Кірен Калкін, який зіграв у кінострічці «Справжній біль».
- Найкраща акторка другого плану — Зої Салдана за роль у фільмі «Емілія Перес».
- Найкращий іноземний фільм — «Я досі тут». Це перший в історії бразильський фільм, який отримав «Оскар».
- Найкращий короткометражний документальний фільм — «Єдина дівчина в оркестрі», що розповідає про творчий шлях контрабасистки Орін ОʼБраєн.
- Найкращий короткометражний документальний фільм — «Немає іншої землі» від палестино-ізраїльської команди. У цій категорії був номінований фільм «Порцелянова війна» про війну в Україні.
- Найкращий мультфільм — «Потік. Останній кіт на Землі» — перший латвійський фільм, який отримав цю престижну американську премію.
- Найкращий короткометражний мультфільм — «У тіні кипариса».
- Найкращі костюми — Пол Тейзевелл за роботу над стрічкою «Wicked: Чародійка».
- Найкращий оригінальний сценарій — Шон Бейкер за сценарій для «Анори».
- Найкращий адаптований сценарій — Пітер Страуган за роботу над стрічкою «Конклав».
- Найкращий грим та зачіски — команда фільму «Субстанція», в якому зіграла Демі Мур.
- Найкращий монтаж — Шон Бейкер за фільм «Анора».
- Найкраща операторська робота — Лоу Кроулі за стрічку «Бруталіст».
- Найкращий художник-постановник — команда фільму «Wicked: Чародійка».
- Найкраща оригінальна пісня — El Mal, саундтрек до картини «Емілія Перес».
- Найкращий звук — команда фільму «Дюна: Частина 2».
- Візуальні ефекти — команда фільму «Дюна: Частина 2».
- Найкращий короткометражний фільм — «Я не робот».
- Найкраща музика до фільму — композитор Деніел Бламберг, який працював над стрічкою «Бруталіст».