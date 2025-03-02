Стан Папи Римського стабілізувався. Прогнози все ще «обережні»

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Стан здоров’я Папи Римського Франциска стабілізувався, він досі ушпиталений.

Про це повідомляє пресслужба Святого Престолу.

У понтифіка немає високої температури й ознак лейкоцитозу, тобто підвищеної кількості білих кровʼяних тілець. Представники Ватикану запевнили, що він «залишається бадьорим і в доброму гуморі». У повідомленні йдеться про те, що вранці Папа «відпочивав після спокійної ночі», поснідав, випив кави й почитав газети.

Лікарі проводять Папі Римському респіраторну фізіотерапію та неінвазивну механічну вентиляцію легень. Прогноз медпрацівників все ще «залишається обережним».