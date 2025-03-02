NYT: «Голос Америки» розпочав розслідування проти критиків Трампа серед своїх працівників

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Агентство США з глобальних медіа, материнська організація «Голосу Америки», розпочало розслідування стосовно журналістів, які висловлювалися проти політики президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, провідного працівника видання Стівена Германа відправили в тривалу відпустку. Раніше він висловлювався про адміністрацію Трампа в соцмережах і виступав проти скорочення програм USAID.

Анонімні джерела розповіли NYT, що останніми місяцями принаймні декілька статей з критикою дій президента і його адміністрації «Голос Америки» не оприлюднив або помʼякшив.

Днями керівництво медіа сповістило Петсі Відакусвару, багаторічну керівницю бюро «Голосу Америки» в Білому домі, про її примусове переведення на іншу роботу, кажуть журналісти. Деякі з них підозрюють, що ці дії спрямовані на зменшення незлагод з адміністрацією Трампа. Видання фінансують коштом федерального бюджету США.