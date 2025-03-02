«У нас є моральний компас». Норвезька компанія зупиняє заправку військових кораблів США

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Норвезька компанія Haltbakk Bunkers, яка виробляє паливо для суден, вирішила зупинити заправку військових кораблів США через суперечку американського президента Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Про це передає норвезьке медіа Kystens Næringsliv.

«Ми стали свідками найбільшого цирку брехні, який коли-небудь показували в прямому ефірі», — так зреагував на інцидент в Овальному кабінеті власник компанії Гуннар Гран.

За його словами, у Haltbakk Bunkers є «моральний компас», тому попри втрату доходів компанія припиняє всі продажі Збройним силам США та їхнім кораблям. Заборона на заправку поширюється на судна, які заходять у норвезькі порти. Haltbakk Bunkers закликала всіх норвежців і європейців наслідувати їхній приклад.

«Ми підтримуємо Україну. У нас багато українських співробітників, і ми знаємо, як жахливо ця війна впливає на них та їхні родини», — наголосив Гуннар Гран.

На таку позицію Haltbakk Bunkers звернуло увагу Міноборони Норвегії. Міністр Торе Сандвік заявив, що американські сили продовжуватимуть отримувати необхідне постачання та підтримку від Норвегії.

Як пройшла зустріч Трампа і Зеленського

Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 лютого — у цей день мали підписати угоду про рідкоземельні мінерали. Проте під час короткої сесії з відповідями на запитання журналістів український і американський лідери перейшли на підвищений тон.

Згодом стало відомо, що президент України достроково покинув Білий дім, а Трамп заявив, що президент України не готовий до миру. Угоду про корисні копалини не підписали.

Після цього президент України написав в X пост, де подякував американському президенту, Конгресу і народу.

«Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», — написав він.

Як потім пояснив радник з національної безпеки США Майкл Волтц, Зеленського попросили покинути Білий дім, бо він нібито продовжив сперечатися за зачиненими дверима. Волтц заперечив припущення, що вони разом із американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом спеціально влаштували словесну провокацію в бік Зеленського.