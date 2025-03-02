Литва закупить українську зброю для ЗСУ на €20 мільйонів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / SilvanBachmann
Литва інвестує в українську оборонну промисловість €20 мільйонів, щоб передати виготовлену зброю для ЗСУ.
Про це повідомило литовське Міноборони.
Попередню домовленість про спільне виробництво систем стратегічної зброї в Литві у співпраці з Україною уклали міністр оборони Литви Довіле Шакаліне, радник президента України Олександр Камишін та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
«Литва продовжуватиме інвестувати в українську оборонну промисловість, закуповуючи для України продукцію українського виробництва. На це вже виділено €20 мільйонів, і ця сума зростатиме. Водночас ми прагнемо ще тіснішої співпраці — створення спільного виробництва озброєння як у Литві, так і в Україні», — заявила Шакаліне.
Конкретні типи озброєння, які вироблятимуть за угодою, не розголошують через безпекові міркування.
Незабаром у Литві відбудуться спільні зустрічі представників Вільнюсу та Києва, на яких обговорять деталі реалізації домовленості.
- У лютому 2025 року Литва передала Україні новий пакет військової допомоги на €80 мільйонів. Від початку війни Литва надала Україні військової допомоги на понад €769 мільйонів. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила €1,5 мільярда.