У Лос-Анджелесі назвали володарів антипремії «Золота малина»
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
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Організатори 45-ї антипремії «Золота малина 2025», яка відзначає найгірші голлівудські роботи і вручається в переддень «Оскару», оголосили список переможців.
Найгіршим визнали фільм «Мадам павутина». А стрічка «Джокер: Божевілля на двох» отримала нагороду «Найгірший сиквел» та «Найгірша пара». Фільм став номінантом одразу семи категорій премії.
Повний список переможців
- Найгірший фільм — «Мадам Павутина».
- Найгірший актор — Джеррі Сайнфелд / «Без глазурі».
- Найгірша акторка — Дакота Джонсон / «Мадам Павутина».
- Найгірший актор другого плану — Джон Войт / «Мегалополіс», «Рейган», «Земля тіней» та «Незнайомці».
- Найгірша акторка другого плану — Емі Шумер /«Без глазурі».
- Найгірша пара у фільмі — Хоакін Фенікс і Леді Гага /«Джокер: Божевілля на двох».
- Найгірший ремейк чи сиквел фільму — «Джокер: Божевілля на двох».
- Найгірший режисер — Френсіс Форд Коппола /«Мегалополіс».
- Найгірший сценарій — «Мадам Павутина».
- Нагорода за відновлення репутації — Памела Андерсон /«Остання артистка».
Премію «Золота малина» вручають з 1980 року. Номінантів і володарів антипремії визначають за результатами голосування 1 100 членів фонду «Золота малина».