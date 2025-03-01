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У Лос-Анджелесі назвали володарів антипремії «Золота малина»

Автор:
Ірина Перепечко
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Організатори 45-ї антипремії «Золота малина 2025», яка відзначає найгірші голлівудські роботи і вручається в переддень «Оскару», оголосили список переможців.

Найгіршим визнали фільм «Мадам павутина». А стрічка «Джокер: Божевілля на двох» отримала нагороду «Найгірший сиквел» та «Найгірша пара». Фільм став номінантом одразу семи категорій премії.

Повний список переможців

Премію «Золота малина» вручають з 1980 року. Номінантів і володарів антипремії визначають за результатами голосування 1 100 членів фонду «Золота малина».