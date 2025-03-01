РФ балістикою атакувала цивільне іноземне судно в Одесі, є постраждалі

Новини

Росія атакувала Одесу балістичною ракетою ввечері 1 березня. Відомо про двох постраждалих людей.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака пошкодила припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній. Постраждалі — це працівники порту.

Усі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожого удару. Медики надають необхідну допомогу.

17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Поки діяли домовленості, судна з українським зерном ішли до міжнародних вод Чорного моря, уникаючи мінних районів, а потім погодженим морським гуманітарним коридором до Стамбулу. Судна, що прямували до українських портів та з них, перевіряли групи, до яких входили російські, турецькі, українські інспектори та інспектори ООН. Це дозволило врегулювати зернову ситуацію у світі.

Уже 19 липня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси й області, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього Росія почала систематично обстрілювати портову інфраструктуру України.



Читайте також: Росія атакувала судно з зерном для Єгипту в Чорному морі



