Стан здоровʼя Папи Римського погіршився — знадобилась вентиляція легень
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Папа Римський Франциск 28 лютого пережив неконтрольоване стиснення бронхіальних мʼязів. Через це стан понтифіка погіршився — йому знадобилась механічна вентиляція легень
Про це повідомила пресслужба Ватикану.
Учора в понтифіка стався одиничний епізод бронхоспазму. Цей стан небезпечний через стиснення бронхіальних мʼязів — при цьому погіршується приплив кисню і виведення вуглекислого газу з організму. Це спричинило напад блювоти, що раптово погіршило дихальний стан Папи.
Понтифіку очистили дихальні шляхи та підʼєднали до неінвазивної механічної вентиляції легень. Увесь час Франциск був у свідомості.
Прогнози щодо стану Папи залишаються стриманими. Медики кажуть, що знадобиться орієнтовно 24—48 годин, щоб оцінити його стан після бронхоспазму. Ніч на 1 березня пройшла спокійно.
- Із 14 лютого Папа Римський Франциск перебуває в лікарні зі «складною клінічною ситуацією». Згодом у Ватикані сповістили, що у понтифіка розвинулася пневмонія в обох легенях. Днями йому зробили переливання крові, адже тести виявили анемію.
- Ватикан порушує столітнє табу, висвітлюючи стан здоров’я Папи Римського. Розмови про його «земне здоров’я» прирівнюють до профанації.