Уряд змінив правила бронювання військовозобов’язаних. Що змінилося

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Кабінет Міністрів України змінив правила бронювання працівників, які підлягають мобілізації. Ці зміни стосуються підприємств та організацій, важливих для економіки, життя населення та потреб армії.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Йдеться про такі зміни:

Тепер до списку працівників, яких можна забронювати, включатимуть тих, кого призвали на службу після 18 травня 2024 року. Це означає, що таких працівників враховують при визначенні кількості співробітників, які можуть отримати відстрочку від призову. Хоча ці працівники вже служать, їх врахування допомагає підприємствам зберегти критично важливий персонал, оскільки загальна кількість бронювань збільшується.

Державні установи більше не повинні перевіряти інформацію про працівника протягом 72 годин під час його бронювання.

Час для скасування відстрочки від призову для працівників скоротили до 5 днів.

При визначенні, чи є підприємство критично важливим, тепер враховуватимуть середню зарплату працівників за місяць.

Уряд також доручив Пенсійному фонду та Міністерству цифрової трансформації протягом місяця налагодити електронний обмін інформацією між Державним реєстром загальнообов’язкового державного соціального страхування і порталом «Дія». Це потрібно, щоб перевіряти, чи відповідає зарплата військовозобовʼязаних працівників за певний період встановленим вимогам.

















