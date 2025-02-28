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Уряд змінив правила бронювання військовозобов’язаних. Що змінилося

Автор:
Ірина Перепечко
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Кабінет Міністрів України змінив правила бронювання працівників, які підлягають мобілізації. Ці зміни стосуються підприємств та організацій, важливих для економіки, життя населення та потреб армії.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Йдеться про такі зміни:

Уряд також доручив Пенсійному фонду та Міністерству цифрової трансформації протягом місяця налагодити електронний обмін інформацією між Державним реєстром загальнообов’язкового державного соціального страхування і порталом «Дія». Це потрібно, щоб перевіряти, чи відповідає зарплата військовозобовʼязаних працівників за певний період встановленим вимогам.