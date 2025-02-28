Кабмін затвердив відстрочку від мобілізації для цивільних українців, які повернулися з полону

Новини

Кабінет міністрів затвердив відстрочку від мобілізації для цивільних військовозобовʼязаних українців, звільнених з російського полону.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Нові правила встановлені постановою уряду «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

Цей документ унормував положення закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» зі змінами від 20 листопада 2024 року, кажуть в Міноборони.

Охочі отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають надати виписку з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок війни Росії проти України.