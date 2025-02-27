Медіарух закликає Мінкультури скасувати заборону на виїзд журналістів за кордон

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Engin_Akyurt \ pixabay

Учасники Медіаруху закликають Міністерство культури і стратегічних комунікацій скасувати заборону на виїзд журналістів за кордон.

Їхню заяву публікує Інститут масової інформації.

«Це рішення завдає серйозного удару по репутації медійної спільноти та створює штучні перешкоди для виконання журналістами їхньої професійної діяльності», — наголошують медійники.

Організація заявила, що тисячі медійників долучилися до ЗСУ. За останні три роки внаслідок війни загинули 98 журналістів, дві третини з яких були військовими. Водночас кількість журналістів, які не повернулися після виїзду за кордон, нібито не перевищує десяти людей за останній рік.

Журналісти вважають, що рішення Мінкультури підриває спроможність ефективно працювати і дискредитує професію журналіста, бо застосовується «безпідставний колективний осуд». Медіарух зазначає, що інформація про нібито масове ухилення журналістів від мобілізації неправдива.

Тож Медіарух закликав Мінкультури скасувати своє рішення та надалі залучати експертну раду для ухвалення дозволів на виїзд журналістів. Крім того, медійники закликають забезпечити прозорий підхід та утриматися від створення додаткових бюрократичних перепон.