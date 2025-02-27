BFM TV: Трамп хотів скасувати візит Зеленського до США — його відмовив Макрон

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США хотіли скасувати візит президента Володимира Зеленського до Вашингтону, але лідер Франції Емманюель Макрон умовив президента Штатів Дональда Трампа цього не робити.

Про це пише BFM TV.

За даними медіа, 26 лютого український президент отримав повідомлення від американської адміністрації з проханням не приїжджати до Сполучених Штатів для зустрічі з Трампом.

Зеленський зателефонував Макрону, який, своєю чергою, звʼязався з Трампом, попросивши його прийняти свого колегу і додавши, що поручиться за нього. Зрештою Трамп погодився, оголосивши пізніше того ж дня, що прийме українського лідера в Білому домі.