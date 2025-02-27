У Данії через Трампа почнуть маркувати зірочкою товари з Європи
- Автор:
- Оля Березюк
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Найбільший у Данії ритейлер Salling Group додасть чорну зірку на електронні цінники, щоб допомогти споживачам, які хочуть обирати європейські продукти.
Про це пише The Guardian.
Таке рішення ухвалили на тлі торгової напруженості у відносинах зі США за президентства Дональда Трампа.
Андерс Хаг, генеральний директор Salling Group, повідомив, що компанія «нещодавно отримала низку запитів від клієнтів, які хочуть купувати продукти європейських брендів».
З березня на електронних цінниках в мережах Bilka, føtex і Netto зʼявиться маленька чорна зірочка поруч з продуктами, що належать європейській компанії.
За словами Хага, компанія і надалі «матиме на полицях бренди з усього світу, і вибір завжди залишатиметься за покупцями», але нова функція допоможе тим, хто хоче обирати європейські бренди.
- Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію до 25% в середині лютого. Як зазначає Bloomberg, ці заходи можуть набути чинності вже 12 березня. За даними агентства, через них ЄС може втратити €28 мільярдів.