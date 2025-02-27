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Пресслужба президента російської федерації

У військовому аеропорту на околиці столиці Сирії Дамаска загинули понад тисячу сирійців — їх катували та стратили за правління Башара Асада, режим якого повалили у грудні минулого року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідний звіт Сирійського центру правосуддя та підзвітності, до якого видання отримало доступ ще до офіційної публікації.



Організація оцінює кількість загиблих на основі двох наборів даних, які зібрали Військово-повітряні сили. Ідеться про 1 154 затриманих, які загинули між 2011 і 2017 роками. Проте оцінка жертв не включає людей, яких страчували після вироку військово-польового суду режиму.

У центрі ідентифікували місця поховання, використовуючи покази свідків, супутникові зображення і документи, які сфотографували у військовому аеропорту в передмісті Дамаска Меззе після повалення президента Асада в грудні.

Супутниковий знімок показує військовий аеропорт Меззе у той час, коли режим Асада його використовував як центр ув’язнення і вбивства були широко поширеними. Супутниковий знімок від 3 червня 2014 року.







Працівники Сирійського центру правосуддя та підзвітності й Асоціація затриманих і зниклих безвісти у вʼязниці Седная опитали 156 людей з тих, хто вижив, і вісім колишніх співробітників розвідки Військово-повітряних сил та служби безпеки Сирії, яка стежила, ув’язнювала і вбивала критиків режиму Асада.

Центр заявив, що всі опитані піддавалися тортурам за часів режиму. Свідки кажуть, що офіцерів і солдатів розстрілювали, а мирних жителів вішали. Двоє свідків розповіли, що багато страчених ховали біля ангара.





Супутникове зображення показує ангар у військовому аеропорту Меззе на південному заході Дамаска. Свідки розповіли, що затриманих засудили до смертної кари, а потім стратили та поховали неподалік. Супутниковий знімок від 3 червня 2014 року.

У звіті фахівці зосередились на періоді з 2011 до 2017 року. Але деякі зі свідчень колишніх офіцерів режиму, що базувалися у військовому аеропорту Меззе, детально описують події аж до падіння режиму у грудні 2024 року.

У звіті йдеться, що військовий аеропорт Меззе був невідʼємною частиною механізму насильницьких зникнень уряду Асада, у ньому з 2011 по 2017 рік утримували щонайменше 29 тисяч затриманих. До 2020 року розвідка ВПС перетворила на вʼязниці понад десять ангарів, спальних приміщень і офісів.

Один з авторів звіту, Шаді Харун сказав, що був серед полонених. Протягом кількох місяців у 2011—2012 роках його утримували за організацію протестів. Він описав щоденні допити з фізичними та психологічними тортурами, метою яких було змусити його надати безпідставні зізнання.

Смерть була у багатьох формах, сказав він. Хоча затримані не бачили нічого, окрім стін камери чи кімнати для допитів, вони чули «часову стрілянину, постріл за пострілом, кожні пару днів».



«Невелика рана на нозі одного із затриманих, спричинена побиттям батогом під час тортур, залишалася без стерилізації або лікування протягом кількох днів, що поступово перетворилося на гангрену, і його стан погіршувався, поки не дійшло до ампутації всієї стопи», — розповів Харун.



Полковник МВС нового уряду Сирії, який назвався військовим псевдонімом Абу Бейкер, заявив, що зʼясувати долю зниклих безвісти та розшукати могили — це одна з найбільших спадщин, яку залишив режим Башара Асада.







«Хоча деякі з могил, згаданих у звіті, не були виявлені раніше, сама знахідка нас не дивує, оскільки ми знаємо, що у вʼязницях Асада є понад 100 000 зниклих безвісти людей, які не вийшли звідти під час днів звільнення на початку грудня», — наголосив він.

Після повалення режиму сирійські бойовики відпустили на волю в’язнів тюрми Седная, яку називають «людською бійнею». Її вважають одним із символів репресивної машини поваленого режиму Башара Асада.



За даними організації з прав людини Amnesty International, у Седнаї утримували до 20 тисяч вʼязнів. Ті, хто вижив, розповідали про щоденні побиття і тортури з боку тюремної охорони, про зґвалтування та ураження електричним струмом.

Сирійці, правозахисники та іноземні уряди тривалий час звинувачували Асада та його батька Хафеза в позасудових убивствах, включно зі стратами у в’язницях. За оцінками експертів, з 2011 року влада Сирії вбила сотні тисяч своїх громадян, які виступали проти політики Асада. Він заперечував порушення прав людини його урядом.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолює Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмад аль Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який вже повалили.

Наприкінці січня нова влада Сирії оголосила про розпуск парламенту, всіх військових угруповань і політичних структур. Фактичний лідер Сирії Ахмед аль Шараа на перехідний період стане президентом.