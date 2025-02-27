Торік народжуваність в Японії впала до рекордно низького рівня

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NAGANO TOYOKAZU / Flickr

Упродовж 2024 року в Японії народилося рекордно мало немовлят — 720 988. Країна десятий рік поспіль бʼє власні рекорди з низького рівня народжуваності.

Про це передає Reuters.

Народжуваність знизилася на 5% проти 2023 року. Тим часом зафіксували й рекордну кількість смертей — 1,62 мільйона. Тобто на кожну новонароджену дитину помирало більше ніж дві людини.

За словами економіста з Японського науково-дослідного інституту Такумі Фудзінамі, причиною низької народжуваності в Японії є те, що японці все менше одружуються. Різке падіння відбулося через пандемію COVID-19, воно триває і досі.

На відміну від західних країн, у Японії лише кілька дітей з кожних 100 народжуються поза шлюбом. Тобто у країні існує більш помітна кореляція між шлюбами та народженнями.