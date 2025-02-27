Уряд затвердив міністрів, які підпишуть зі США угоду про корисні копалини

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Угоду про копалини від України підписуватимуть віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Про це розпорядився Кабінет міністрів України в документі № 164-р.

Ідеться про підписання Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

Напередодні, 26 лютого, уряд схвалив угоду між Україною та США про видобуток корисних копалин. Угода має шість головних позицій:

Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови. Це спільна власність, якою спільно керуватимуть уряди обох країн.

Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.

Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх корисних копалин.

США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.

Зібрані Фондом кошти інвестуватимуть виключно в проєкти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.

В угоді враховані зобовʼязання України в межах євроінтеграційного процесу. Тобто в ній відсутні протиріччя з євроінтеграційними зобовʼязаннями України.

Уперше проєкт угоди в Україну привіз міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна казала, що готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано». Після цього угоду направили на доопрацювання.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в рамковій угоді не вказані всі гарантії безпеки, яких хоче Україна. Та в тексті йдеться, що США підтримують «зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для сталого миру».