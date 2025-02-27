Сенат Румунії дозволив збивати дрони над країною
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty
Сенат, верхня палата парламенту, Румунії схвалив схвалив два законопроєкти, які дозволяють збивати безпілотники й проводити мирні військові місії на румунській території.
Про це повідомляє румунське медіа Digi24.
Один із законопроєктів дозволяє Збройним силам Румунії збивати дрони, які незаконно проникають у повітряний простір країни.
Тепер безпілотники, які залітатимуть у Румунію, можуть бути знищені або нейтралізовані, якщо військовими силами Румунії чи НАТО не вдасться «взяти під контроль» їхній політ.
На території Румунії, зокрема в селищі Плауру, кілька разів знаходили уламки російських безпілотників — у країну регулярно залітають дрони, якими росіяни атакують Одещину.
Інший законопроєкт, який схвалили румунські сенатори, регулює проведення військових місій та і операцій на території Румунії в мирний час.
Обидва законопроєкти ще мають схвалити Палата депутатів (нижня палата парламенту) і підписати президент.
- Повітряні сили ЗС України теж час від часу інформують, що російські БпЛА перелітають у повітряний простір Румунії з України. Наприклад, у вересні 2024 року до Румунії залетіла ціла група ударних БпЛА.