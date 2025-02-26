Reuters: США не підтримали заяву Світової організації торгівлі, яка засудила вторгнення РФ

Новини

Сполучені Штати Америки утрималися від заяви членів Світової організації торгівлі із засудженням агресії Росії в Україні.

Про це повідомили Reuters дипломатичні джерела.

Це перший раз, коли США не підтримали заяву, яка публікується щороку з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Заяву підписали 44 країни-члени СОТ, зокрема Європейський Союз, Велика Британія, Канада та Австралія.

У заяві засуджується руйнівний вплив повномасштабного вторгнення Росії в Україну на життя людей та економіку України.

«Ми серйозно стурбовані наслідками цих руйнувань для України і для світової торгівлі, зокрема щодо постачання на міжнародні ринки низки ключових товарів, вироблених в Україні, включаючи сільськогосподарську і харчову продукцію, добрива і критично важливі мінерали», — йдеться в заяві.

Що передувало

24 лютого США проголосували проти резолюції Генасамблеї ООН до річниці російського вторгнення. Натомість Штати запропонували свою резолюцію, де спершу Росію не називали агресором, а війну називали «конфліктом».

Однак до документа внесли правки, в яких слова про «конфлікт» замінили на «повномасштабне вторгнення», а пункт «тривалий мир між Україною та РФ» на «справедливий, тривалий і всеосяжний мир між Україною та РФ відповідно до Статуту ООН і принципів суверенної рівності та територіальної цілісності держав». Зрештою США утримались від голосування за свою ж резолюцію.

Крім того, 20 лютого Financial Times написало, що США виступають проти того, щоб називати Росію агресором у заяві G7, присвяченій третій річниці вторгнення РФ. Після цього NYT написало, що із документа прибрали всі проукраїнські формулювання. Зрештою «Група семи» так і не опублікувала спільну заяву.