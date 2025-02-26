Ілон Маск очолив рейтинг супермільярдерів

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Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск очолив список супермільярдерів. Його статки сягнули $419,4 мільярда.

Про це пише The Wall Street Journal.

Газета опублікувала дослідження аналітичної компанії Altrata, яка стверджує, що у світі зʼявилася категорія ультрабагатих людей — супермільярдерів. Статки кожного з них оцінюють щонайменше в $50 мільярдів.

На другому місці рейтингу — засновник Amazon Джефф Безос зі статками у $263,8 мільярда, на третьому — власник люксового гіганта Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно з $238,9 мільярда. Також до пʼятірки лідерів потрапили глава Oracle Ларрі Еллісон ($237 мільярдів) і підприємець Марк Цукерберг ($220,8 мільярда).

Загалом на 24 найбагатших людей світу припадає $3,3 трильйона — це майже як ВВП Франції. Причому статки 16 людей із рейтингу перевищують $100 мільярдів, їх називають сантимільярдерами. Лише троє із 24 супермільярдерів — жінки.

В Altrata зазначили, що у ХІХ столітті та на початку XX століття найзаможніші люди були промисловцями. Більшість сучасних супермільярдерів заробили свій капітал у технологічній сфері.