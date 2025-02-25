Ватикан порушує столітнє табу, висвітлюючи стан здоров’я Папи Римського

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Представники Папи Римського Франциска порушують одне з найважливіших табу Ватикану — відкрито обговорюють стан здоров’я понтифіка. Це пов’язано з його госпіталізацією.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише агентство, Папа — лідер 1,4 мільярда католиків у світі та шанована духовна фігура, отже розмови про його «земне здоров’я» прирівнюють до профанації.

Але оскільки Папа Франциск з 14 лютого бореться з пневмонією в римській лікарні «Джемеллі», пресслужба Святого Престолу «спробувала дещо нове» — вона щодня інформує про фізичний стан понтифіка.

«Прозорість відповідає відкритому стилю спілкування Франциска, але є відходом від традиційної стриманості Ватикану на тему здоров’я», — каже ватиканський кореспондент Джон Тевіс.

Людина, близька до Франциска, розповіла, що він допомагав готувати звіти в перші дні госпіталізації й просив медиків надавати конкретніші деталі про його стан і лікування.

Незабаром після того, як Папа потрапив до лікарні, в соцмережах почали поширювати фейки про його смерть. Люди генерували зображення за допомогою штучного інтелекту, на яких видно, що життя понтифіка нібито підтримують за допомогою апарата штучної вентиляції легенів.

«Ватикан нарешті зрозумів, що краще бути відвертим, ніж дозволити теоріям змови заповнити порожнечу», — сказав священник-єзуїт Том Різ.