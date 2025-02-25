Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Український уряд 25 лютого продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобовʼязаних працівників до 31 березня.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
«Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал», — написав очільник уряду.
Правила бронювання від мобілізації
У листопаді 2024 року уряд оновив критерії бронювання працівників від мобілізації та критерії, за якими підприємства визнають критичними. Вони почали діяти з 1 грудня.
Обовʼязковими пунктами для бронювання працівників для приватного сектора став зарплатний критерій і відсутність боргів перед бюджетом. Нарахована середня зарплата на підприємстві та у заброньованого працівника має бути не менше за 2,5 мінімальної зарплати. Цьогоріч мінімальна зарплата в Україні — 8 тисяч гривень.
Також усі бронювання тепер проходитимуть через «Дію». Кожного місяця там моніторитимуть підприємства та організації, щоб вони відповідали всім критеріям.
Для тих, у кого є відстрочка, діє перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цього часу всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників за новими умовами.
- Раніше Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, згідно з яким працівники теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами можуть отримати бронювання від мобілізації.
- На початку лютого уряд дозволив бронювати 100% медичних працівників державних і комунальних установ, а також прокурорів САП.